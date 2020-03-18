10 київських трамваїв стали в затор, оскільки водій одного з них відмовився перевозити більше десяти пасажирів. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську правду".

Інцидент стався на вулиці Закревського. В салон зайшло більше 10 осіб, не всі вони були в масках. Водій відмовився продовжити рух доти, доки частина пасажирів не вийде з трамвая. Люди відмовилися виходити - і тоді водій викликав поліцію.

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Патрульні, які прибули на місце, не дозволили рух, поки не буде дотримано норм.

Один із патрульних заявив, що водій вчинив правильно і трамвай не рушить, поки в салоні буде 10 осіб або менше.

Поліцейський уточнив, що в разі, якщо водій порушує постанову, на нього можуть скласти протокол про адміністративне порушення за ст 44-3. На пасажирів поліцейські протокол скласти не можуть.

За словами поліцейського, тільки у його патруля це вже 8 такий виклик за ранок. Він також додав, що патрулі контролюють виконання постанови і перевіряють по місту, чи всі водії громадського транспорту дотримуються вимог.

Поліцейський уточнив, що водіям загрожує штраф до 32 тисяч. Сьогодні патруль вже склав кілька таких протоколів, які передадуть до суду.

Зрештою кількох осіб умовили вийти, і трамвай продовжив рух.

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У прес-службі патрульної поліції Києва повідомили, що зараз поліцейські реагують на всі повідомлення служби 102, які надходять про порушення карантину. Також якщо вони помічають порушення під час патрулювання, то зупиняються і припиняють порушення. Насамперед поліцейські проводять роз'яснювальну та профілактичну роботу.

За словами прессекретаря патрульної служби Романа Мартинчука, пасажири зазвичай ставляться до цього з розумінням. Зараз у базі немає інформації про складені протоколи в Києві, можливо, вони були складені, але їх ще не внесли в базу.