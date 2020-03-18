Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
18.03.20 18:04

СБУ запобігла викраденню з метою викупу колишнього судді Вищого господарського суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України запобігли викраденню з метою отримання викупу судді Вищого господарського суду у відставці.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, організатором злочину є колишній начальник Олександрійського ДАІ УМВС України в Кіровоградській області. Таким чином ексдаішник вирішив поліпшити своє матеріальне становище.

Виконавця для здійснення злочинного задуму він підшукував у середовищі кримінальних кіл Кіровоградщини. За задумом зловмисника його спільник мав викрасти суддю в столиці і насильно утримувати в одному з київських гаражів.

Сам же організатор шантажем і залякуванням хотів змусити дружину потерпілого - секретаря Верховного суду України - заплатити 300 000 доларів викупу. Гроші жінка мала передати через його спільника.

Правоохоронці організували в Києві імітацію викрадення "жертви".

Читайте також: Трьох одеських поліцейських підозрюють у викраденні жінки з метою одержання грошей

Щоб замести сліди й уникнути викриття, організатор для ведення переговорів придбав окремі засоби зв'язку і здійснював дзвінки з Кременчука Полтавської області.

Затримали замовника викрадення на одній з автозаправок на Кіровоградщині після отримання обумовленого викупу.

СБУ запобігла викраденню з метою викупу колишнього судді Вищого господарського суду 01
СБУ запобігла викраденню з метою викупу колишнього судді Вищого господарського суду 02
СБУ запобігла викраденню з метою викупу колишнього судді Вищого господарського суду 03
СБУ запобігла викраденню з метою викупу колишнього судді Вищого господарського суду 04

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100