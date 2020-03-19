У Раді спростували слова Зеленського, що хворий на коронавірус нардеп Шахов був у парламенті 17 березня. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

"У відповідь на запити засобів масової інформації щодо участі народного депутата Сергія Шахова у пленарних засіданнях повідомляємо, що зазначений політик, як раніше було повідомлено, на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня 2020 року був відсутній. Також зазначаємо, що Сергій Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року та не голосував", - йдеться в повідомленні.

Відповідну інформацію в Раді проілюстрували фотодовідкою реєстрації народного депутата за обраний період з 3 по 18 березня 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.

Президент Зеленський заявив, що 17 березня персональна картка Шахова для голосувань була зареєстрована в Раді.

Пізніше народний депутат України Сергій Шахов спростував слова президента Зеленського, що 17 березня його персональна картка була зареєстрована в Раді.

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