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19.03.20 12:53

Поліція за добу склала 32 адмінпротоколи про порушення карантину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські склали за добу 32 адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП: 10 - у Донецькій області, 7 - у Києві, 6 - на Херсонщині, 3 - у Київській області, по 2 - у Полтавській і Чернігівській областях, по одному - в Одеській і Чернівецькій областях.

Про це заявив заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.

"Пріоритетом поліції зараз є профілактичні заходи, ми проводимо роз’яснювальну роботу, особливо з тими суб’єктами господарювання, хто надає послуги пасажирських перевезень. Однак уже на території держави складено 32 адміністративні протоколи, зокрема найбільше – у Донецькій області", - зазначив Фацевич.

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"Всього на території держави для проведення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції та посилення публічної безпеки і порядку залучено понад 15 000 поліцейських, які несуть службу у складі мобільних груп, піших нарядів, автопатрулів, груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативних груп та на контрольно-перевірочних пунктах.

Разом із військовослужбовцями Національної гвардії України та працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій поліцейські продовжують превентивні заходи та охорону публічної безпеки задля протидії поширенню захворювань на коронавірусну інфекцію", - йдеться в повідомленні.

Поліція за добу склала 32 адмінпротоколи про порушення карантину 01
Поліція за добу склала 32 адмінпротоколи про порушення карантину 02
Поліція за добу склала 32 адмінпротоколи про порушення карантину 03
Поліція за добу склала 32 адмінпротоколи про порушення карантину 04

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