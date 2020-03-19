Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ підібрав низку цікавих способів, якими українці намагаються вберегтися від коронавірусу.

"От зустрів людину-postapocalyptic, яка думає, що вона виживе, тримаючи метрову дистанцію по колу навколо себе, і чувака-кашлюна, який реально засумнівався", - розповів Геннадій Курочка.





"ЗСУ до короновірусу готові, не пройде зараза))", - підписав свої фото Олександр Дадж.

"Читайте лише перевірені джерела", - підписав своє фото Олексій Перкін.

Тим часом у Білорусі:







