Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ підібрав низку цікавих способів, якими українці намагаються вберегтися від коронавірусу.
"От зустрів людину-postapocalyptic, яка думає, що вона виживе, тримаючи метрову дистанцію по колу навколо себе, і чувака-кашлюна, який реально засумнівався", - розповів Геннадій Курочка.
"ЗСУ до короновірусу готові, не пройде зараза))", - підписав свої фото Олександр Дадж.
"Читайте лише перевірені джерела", - підписав своє фото Олексій Перкін.
Тим часом у Білорусі:
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МИР Такой Шахерезаде коронавирус вовсе не страшен . . . #МИР #беларусь #борисов #минск #шахерезада #коронавирус #world #belarus #borisov #tip_ok
Публикация от Tip_OK (@tip_ok1)