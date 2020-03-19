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19.03.20 13:01

Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом. ФОТОрепортаж

Українці пристосовуються до життя в умовах загрози коронавірусу.

Цензор.НЕТ підібрав низку цікавих способів, якими українці намагаються вберегтися від коронавірусу.

Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом 01

"От зустрів людину-postapocalyptic, яка думає, що вона виживе, тримаючи метрову дистанцію по колу навколо себе, і чувака-кашлюна, який реально засумнівався", - розповів Геннадій Курочка.

Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом 02
Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом 03

"ЗСУ до короновірусу готові, не пройде зараза))", - підписав свої фото Олександр Дадж.

Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом 04

"Читайте лише перевірені джерела", - підписав своє фото Олексій Перкін.

Тим часом у Білорусі:

Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом 05
Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом 06
Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом 07
Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом 08

 
 
 
 
 
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МИР Такой Шахерезаде коронавирус вовсе не страшен . . . #МИР #беларусь #борисов #минск #шахерезада #коронавирус #world #belarus #borisov #tip_ok

Публикация от Tip_OK (@tip_ok1)

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