Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ, який намагався передати секретну інформацію у сфері кораблебудування. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Миколаївської області ініціативно встановив контакт з представниками ФСБ РФ для передачі секретних даних за гроші. За завданням кураторів агент збирав таємну інформацію про діяльність одного з провідних підприємств кораблебудування, зокрема про його технічні розробки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що співробітники СБУ задокументували контакти фігуранта з представниками спецслужб РФ і затримали на спробі передачі даних електронним шляхом.
Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.