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19.03.20 16:08

Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ, який намагався передати секретну інформацію у сфері кораблебудування. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки України викрила і блокувала спробу незаконної передачі російським спецслужбам секретної інформації про технічні розробки суднобудівної галузі.

Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ, який намагався передати секретну інформацію у сфері кораблебудування. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Миколаївської області ініціативно встановив контакт з представниками ФСБ РФ для передачі секретних даних за гроші. За завданням кураторів агент збирав таємну інформацію про діяльність одного з провідних підприємств кораблебудування, зокрема про його технічні розробки", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ, який намагався передати секретну інформацію у сфері кораблебудування 01

Зазначається, що співробітники СБУ задокументували контакти фігуранта з представниками спецслужб РФ і затримали на спробі передачі даних електронним шляхом.

Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ, який намагався передати секретну інформацію у сфері кораблебудування 02

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ, який намагався передати секретну інформацію у сфері кораблебудування 03

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