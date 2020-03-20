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20.03.20 08:49

Нацгвардія і поліція на в'їздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень. ФОТОрепортаж

Для контролю ситуації та недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на в’їздах-виїздах міста Києва (на основних дорогах) діють 8 стаціонарних постів. До складу постів входять представники поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

Правоохоронці перевіряють дотримання кількісних обмежень пасажирських перевезень водіями та перевізниками та наявність необхідних документів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

Основна мета заходів – роз’яснювальна. Водіїв попереджають про необхідні заходи безпеки, попереджають про наявність відповідальності за недотримання вимог. Це превентивні заходи, яку проводять особливо з тими суб’єктами, хто надає послуги пасажирських перевезень.

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Загалом на добу для виконання завдань на постах залучаються 80 гвардійців. Військовослужбовці та поліцейські забезпечені масками і дезінфікуючими засобами. Водії та пасажири ставляться з розумінням до незручностей. Грубих порушень, за словами правоохоронців, за вчора не було.

Відповідні державні структури працюють у посиленому режимі та організовують максимальну взаємодію і взаємодопомогу для того, аби не допустити поширення коронавірусної інфекції на території держави. Основними напрямками такої спільної роботи є вчасне виявлення контактних осіб та забезпечення їх самоізоляції, вживання заходів щодо обмеження їх спілкування з іншими громадянами.

Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 01
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 02
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 03
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 04
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 05
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 06
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 07
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 08
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 09
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 10
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 11
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 12
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 13
Нацгвардія і поліція на вїздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень 14

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