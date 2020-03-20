Розлючені пасажири в Харкові заблокували проїзд трамваїв і розбили лобове скло. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про виниклі проблеми повідомив і директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко на своїй сторінці у Facebook.

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"Зупинка трамвая "Станція метро академіка Павлова", вул. Г.Праці - вул.Ак.Павлова, розворотне коло 602м/р, пр. Тракторобудівників -вул.Немишлянська, вул.Морозова - вул.Киргизька до вул.Костичева; Салтівське шосе - пр. Тракторобудівників, Холодна гора - це тільки короткий перелік вулиць та зупинок, де містяни перекривають рух трамваїв через обмеження кількості пасажирів.

В одного трамвая розлючені пасажири розбили лобове скло. Для розблокування руху всюди викликаємо поліцію, але це поки мало допомагає. Оскільки на зазначених ділянках трамваї заблоковані, як ви розумієте, трамваї далі не йдуть, люди на зупинках за маршрутом не знають, через що затримка", - написав він.

Також Сидоренко додав, що під час закритого метро перекриття доріг тільки погіршує ситуацію з перевезенням людей.

"Харківська міськрада закликає не робити цього, не погіршувати остаточно і так непросту ситуацію з перевезеннями людей в умовах антиепідеміологічних заходів. Тим паче, тісний міжособистісний контакт протестувальників на коліях – аж ніяк не сприяє поліпшенню антиепідеміологічної ситуації", - написав він.

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Як повідомлялося, раніше в багатьох містах помітили порушення - люди набивалися десятками в маршрутки і не надягали захисні маски.







Фото: соцмережі