Сьогодні військовий вантажний літак вилітає в Китай за тестами на COVID-19, масками і медобладнанням, - "слуга народу" Мотовиловець. ФОТО

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець на своїй сторінці в Facebook, , передає Цензор.НЕТ.

"Військовий вантажний літак ІЛ 76 незабаром злітає з аеропорту Бориспіль у Гуанчжоу, в Китай. Об 11.00 у суботу борт прийме медичний вантаж: лабораторні та експрес тести на коронавірус, медичні маски, апарати вентиляції легенів та багато іншого. Я маю честь супроводжувати цей політ, щоб оформити документи та вантаж", - написав він.

Разом з тим, він висловив подяку за величезну роботу, яка зробила можливою цю передачу цінного вантажу України, представникам бізнес-спільноти, Офісу Президента і всім міністерствам, які брали участь в організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засоби індивідуального захисту з'являться в медзакладах і аптеках через 3-4 дні, - головний санлікар Ляшко



Фото: Мотовиловець/Facebook

"Це лише перший політ, наступного тижня буде ще один. Все буде добре. Бережіть себе", - резюмував Мотовиловець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві є близько 200 апаратів для штучної вентиляції легень, - Кличко