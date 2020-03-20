Поліція склала 405 адмінпротоколів та відкрила 6 кримінальних проваджень за порушення правил карантину. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.

"Правоохоронці продовжують заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції та охорони публічної безпеки. У результаті поліцейські склали 405 адміністративних протоколів за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що найбільше порушень виявлено на Дніпропетровщині. Зокрема поліцейські склали 75 адмінпротоколів.

Також порушення виявлені у Києві (31), Київській (32), Донецькій (62), Запорізькій (25), Херсонській (21), Сумській (20), Волинській (16), Вінницькій (14), Львівській (12), а також у Миколаївській (11), Кіровоградській (9), Харківській (5) та Закарпатській (3) областях.

Крім того, по 18 адмінпротоколів складено у Чернівецькій та Черкаській областях. По 7 – у Рівненській та Чернігівській. Ще по 4 протоколи - в Івано-Франківській, Полтавській та Одеській областях. У Тернопільській та Житомирській областях виявлено по 2 порушення. У Хмельницькій складено 1 протокол.

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"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 6 фактів за ст. 325 КК України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Зокрема, у Харківській (3 факти), по 1 – у Волинській, Сумській та Дніпропетровській областях", - додали в Нацполіції.

На цей момент до несення служби залучено понад 14 тис. поліцейських і 2,1 тис. військовослужбовців Національної гвардії України.