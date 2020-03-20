Вчора від кулі снайпера терористів загинув український воїн Олексій Золін, 35-річний сержант 30-ї ОМБ, - Житомирська ОДА. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Житомирської ОДА.

Сержант Олексій Сергійович Золін народився 11 липня 1984 року. Служив на контракті в 30-й ОМБ з 2018 року. Загинув 19 березня 2020 року під час снайперського обстрілу від вогнепального поранення в голову", - сказано в повідомленні.

У загиблого залишилися батьки і дочка. Про те, коли поховають захисника повідомлять пізніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні ООС поранено військовослужбовця, за добу - 11 обстрілів, - штаб

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - додали в пресслужбі Житомирської ОДА.





Нагадаємо, раніше інформація про загибель українського воїна була офіційно підтверджена штабом ООС. У повідомленні пресцентру наголошується: "Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил.

На жаль, сьогодні, 19 березня Україна втратила ще одного мужнього захисника. На одній із позиції, що на Луганщині, від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого воїна. Такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними".