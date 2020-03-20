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20.03.20 12:22

Поліція оштрафувала жінку за торгівлю захисними масками на вулиці в Тернополі. ВІДЕО+ФОТО

Поліцейські склали адміністративний протокол на місцеву жительку, яка продавала захисні маски на вулиці в Тернополі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

Зазначається, що вчора під час перевірки дотримання карантинних заходів дільничні офіцери міської поліції виявили жінку, яка біля супермаркету продавала захисні маски.

Поліція оштрафувала жінку за торгівлю захисними масками на вулиці в Тернополі 01

За одну вона просила 90 грн. 26-річна жінка пояснила, що маски їй надав для продажу чоловік, з яким вона познайомилася в соцмережі Facebook. За 5 годин роботи їй пообіцяли заплатити 250 грн. У неї вилучили 36 засобів індивідуального захисту.

Поліція оштрафувала жінку за торгівлю захисними масками на вулиці в Тернополі 02

Щодо жінки поліцейські склали протокол за частиною 2 статті 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення (торгівля з рук у невстановлених місцях).

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