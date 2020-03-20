Поліція зафіксувала в Києві 49 випадків порушення карантину. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Поліцейські фіксують недотримання встановлених обмежень, більшість із яких - це порушення правил пасажирських перевезень, а також заклади торгівлі та громадського харчування, які не припинили свою діяльність", - сказано в повідомленні.

Поліцейські склали на порушників адмінпротоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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"Санкція статті передбачає накладення штрафу від одного до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - зазначили в поліції.

Поліцейські просять громадян, які виявили порушення умов карантину, повідомляти про це на спецлінію 102.







