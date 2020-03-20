Іспанський телеканал показав розвантаження респіраторів з України. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт каналу.

На опублікованих кадрах видно, як розвантажують коробки з логотипом української компанії "BUK" і її слоганом "Чисте повітря в будь-яких умовах".

При цьому не було вказано, яку кількість таких респіраторів закупила Іспанія і коли це було зроблено.

"БУК" - фірма з Харкова, виготовляє респіратори і фільтри до них.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні військовий вантажний літак вилітає в Китай за тестами на COVID-19, масками і медобладнанням, - "слуга народу" Мотовиловець. ФОТО

Колишній генпрокурор Юрій Луценко ще 11 березня публікував список підприємств, які продавали маски і респіратори впродовж останніх трьох місяців. ТОВ "БУК.ЮА" - 24-й і 37-й пункт у цьому списку.