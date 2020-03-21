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21.03.20 12:05

Чотири автомобілі Верховної Ради передано для тимчасового користування двом київським лікарням. ФОТО

Верховна Рада передала Олександрівській та Київській міським дитячим інфекційним лікарням чотири автомобілі, які перебувають на балансі парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Верховної Ради.

"В умовах оголошеного карантину в Україні, через закриття метро та черги на інший громадський транспорт, у медичних закладів виникають проблеми з перевезенням медперсоналу на роботу та додому. У відповідь на звернення клінічних лікарень щодо надання допомоги у цьому питанні, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запропонував передати їм у користування чотири автомобілі, які перебувають на балансі парламенту.

Керівник Апарату Верховної Ради України Вячеслав Штучний поінформував, що автомобілі надійдуть на час карантину у розпорядження медичних установ Києва для використання у службових цілях. "Автотранспортні засоби передаються для потреб закладів Міністерства охорони здоров’я, зокрема, Олександрівської та Київської  міських дитячих інфекційних лікарень", - уточнив він.

Під час запровадженого режиму надзвичайної ситуації у м.Києві автомобілі зможуть бути використані для перевезення медичних працівників до місць роботи і проживання, а також для доставки необхідних медичних виробів та обладнання".

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Чотири автомобілі Верховної Ради передано для тимчасового користування двом київським лікарням 01

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