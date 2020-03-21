Чотири автомобілі Верховної Ради передано для тимчасового користування двом київським лікарням. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Верховної Ради.

"В умовах оголошеного карантину в Україні, через закриття метро та черги на інший громадський транспорт, у медичних закладів виникають проблеми з перевезенням медперсоналу на роботу та додому. У відповідь на звернення клінічних лікарень щодо надання допомоги у цьому питанні, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запропонував передати їм у користування чотири автомобілі, які перебувають на балансі парламенту.

Керівник Апарату Верховної Ради України Вячеслав Штучний поінформував, що автомобілі надійдуть на час карантину у розпорядження медичних установ Києва для використання у службових цілях. "Автотранспортні засоби передаються для потреб закладів Міністерства охорони здоров’я, зокрема, Олександрівської та Київської міських дитячих інфекційних лікарень", - уточнив він.

Під час запровадженого режиму надзвичайної ситуації у м.Києві автомобілі зможуть бути використані для перевезення медичних працівників до місць роботи і проживання, а також для доставки необхідних медичних виробів та обладнання".

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