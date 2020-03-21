Хто помер в Італії від коронавірусної інфекції: середній вік загиблих становить 79,4 років. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише в своєму ЖЖ журналіст Андрій Мальгін.
Середній вік померлих становить 79,4 років, що приблизно на 15 років вище, ніж в цілому у інфікованих коронавірусів пацієнтів. 71,6% померлих - це чоловіки і 28,4% - жінки. Зареєстровано тільки двоє людей, які померли у віці до 40 років: це чоловік 39 років з раніше існуючими психічними захворюваннями, діабетом і ожирінням, він помер вдома, а також жінка 39 років, з уже існуючим онкологічним захворюванням, вона померла в лікарні. Графік показує, що після 70 років летальність значно збільшується.
Летальність в залежності від віку:
Вирішальну роль відіграє наявність хронічних патологій, вже існували у померлих від інфекції COVID-19 пацієнтів. Найбільш поширені хронічні патології у померлих (треба враховувати, що поєднання кількох факторів збільшує ймовірність поганого результату):
ішемічна кардіопатія - 37,3%
миготлива аритмія - 26.5%
перенесений інсульт - 8,2%
артеріальна гіпертензія - 76,5%
цукровий діабет - 37,3%
деменція - 4,5%
хронічна обструктивна хвороба легень - 9,7%
рак, активний протягом останніх 5 років - 19,4%
хронічна гепатопатія - 7%
хронічна ниркова недостатність - 17,5%
Наведено також статистику за симптомами, які супроводжували захворювання. Їх п'ять:
кровохаркання - 4%
діарея - 4%
задишка - 83%
кашель - 45%
підвищена температура - 80%