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21.03.20 13:45

Поліцейські вилучили близько 300 несертифікованих в Україні тестів для визначення короновірусу, які продавав житель Ірпеня. ФОТО

"Працівники Департаменту кіберполіції спільно з дільничними офіцерами поліції Києво-Святошинського відділу поліції ГУНП у Київській області викрили 38-річного мешканця Ірпеня, який займався продажем тестів на короновірус.

Про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Замовлення приймав через месенджер. Ціна одного такого тесту становила близько 750 гривень.

Як повідомляють в Нацполіції, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, вказаний тест не отримав декларацію про відповідність в Україні.

Відносно цього громадянина склали адміністративний протокол за ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За рішенням суду він зобов'язаний сплатити 17, 5 тисяч гривень.

Вилучено близько трьохсот одиниць товару.

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Поліцейські вилучили близько 300 несертифікованих в Україні тестів для визначення короновірусу, які продавав житель Ірпеня 01

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