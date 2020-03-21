Поліція на Київщині запобігла продажу несертифікованих в Україні тестів на коронавірус: вилучено близько 300 одиниць товару. ФОТО

Про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Працівники Департаменту кіберполіції спільно з дільничними офіцерами поліції Києво-Святошинського відділу поліції ГУНП у Київській області викрили 38-річного мешканця Ірпеня, який займався продажем тестів на короновірус.

Встановлено, що фігурант, використовуючи месенджер, розмістив оголошення щодо продажу тесту на короновірус в одній із спільнот. Ціна одного такого тесту складала 750 гривень.

Поліцейські склали на чоловіка адміністративний протокол та вилучили близько 300 одиниць товару. Згідно із рішенням суду, він заплатить 17 500 гривень штрафу.

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Згідно із інформацією Міністерства охорони здоров'я України, зазначений тест не отримав декларацію про відповідність в Україні. Крім цього, у Держлікслужбі зазначили, що у відповідному Реєстрі осіб відсутня інформація щодо особи, відповідальної за введення медичних виробів для діагностики COVID-19.