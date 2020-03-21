COVID-19: У Чернівцях один із в'їздів до міста заблокували бетонними плитами. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук, такі нововведення передбачені розпорядженням чиновника, яке він підписав 20 березня.

Згідно з документом, з 20 березня патрульні поліції доручили повністю перекрити рух транспорту на в’їзді/виїзді з Чернівців (об’їзне кільце Магала на перехресті вулиць Січових Стрільців та В.Александрі). Окрім того, начальнику міського комунального підприємства "МіськШЕП" доручено на час перекриття встановити будівельні блоки з обох сторін мосту через Прут на вул. Січових Стрільців та відповідні дорожні знаки для об’їзду ділянки.





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