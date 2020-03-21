"Базар - це святе?" Продуктовий ринок у Боярці, який відвідують переважно пенсіонери, відкрився попри карантин. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє користувач Валерій Ющук.

"Карантин, казали вони, головне в під'їзді попшикать для запаху, кав'ярні закрити і щоб в аптеках і "Ощадбанку" не більше, ніж троє за раз. А базар - це святе для боярчанина, так, Alexandr Zarubin? Люди, які працюють на ньому, не стаціонарно це роблять, тому вже могли потенційно щось привезти і повезуть кудись від нас щось. Категорія населення (враховуючи ціни там), яка туди йде, - це люди з групи ризику (пенсіонери та люди похилого віку). Обробляти дезінфекційними засобами робочі місця там ще важче! Невже неможливо вжити заходів!" - написав він, опублікувавши фотографії базару.





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