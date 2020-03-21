СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба СБУ повідомляє на сторінці у фейсбуці.

"На посту "Тиса" Закарпатської митниці правоохоронці зупинили вантажівку, яка прямувала в одну з країн Євросоюзу. Під час митного огляду транспортного засобу було виявлено 80 тисяч респіраторних масок, які зловмисники намагалися вивезти за кордон, незважаючи на введені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, до митної декларації порушники внесли неправдиві відомості про кількість та якість товару, орієнтовна вартість якого становить понад 3,4 млн грн. У межах провадження, відкритого за ст. 472 Митного кодексу України, на вилучені засоби захисту накладено арешт.

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