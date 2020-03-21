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21.03.20 18:07

СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті. ФОТОрепортаж

У Закарпатській області співробітники Служби безпеки України запобігли незаконній спробі вивезення з країни 80 тисяч респіраторних масок, заборонених урядом до експорту в умовах карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба СБУ повідомляє на сторінці у фейсбуці.

"На посту "Тиса" Закарпатської митниці правоохоронці зупинили вантажівку, яка прямувала в одну з країн Євросоюзу. Під час митного огляду транспортного засобу було виявлено 80 тисяч респіраторних масок, які зловмисники намагалися вивезти за кордон, незважаючи на введені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, до митної декларації порушники внесли неправдиві відомості про кількість та якість товару, орієнтовна вартість якого становить понад 3,4 млн грн. У межах провадження, відкритого за ст. 472 Митного кодексу України, на вилучені засоби захисту накладено арешт.

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СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті 01
СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті 02
СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті 03
СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті 04

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