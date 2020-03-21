МОЗ підтвердило ще 7 випадків COVID-19, загалом - 47 хворих в Україні. ІНФОГРАФІКА

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ, новий коронавірус підтверджено у 10 осіб із Чернівецької області, у однієї - з Житомирської, у двох - із Київської, у однієї - з Донецької, у двох - з Івано-Франківської області та у двох - із Києва.
Також дослідження проводять регіональні лабораторії. Вони виявили:
Чернівецька - 15
Дніпропетровська - 2;
Житомирська - 1;
Львівська - 1;
Київська - 2;
Тернопільська - 1;
Київ - 7, із яких 6 - за цю добу.
Кількість летальних випадків не змінилася - 3.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджувала понад 790 зразків.