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21.03.20 21:43

МОЗ підтвердило ще 7 випадків COVID-19, загалом - 47 хворих в Україні. ІНФОГРАФІКА

Станом на 21:00 21 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) отримано загалом 18 позитивних результатів на COVID-19.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ, новий коронавірус підтверджено у 10 осіб із Чернівецької області, у однієї - з Житомирської, у двох - із Київської, у однієї - з Донецької, у двох - з Івано-Франківської області та у двох - із Києва.

Також дослідження проводять регіональні лабораторії. Вони виявили:

Чернівецька - 15
Дніпропетровська - 2;
Житомирська - 1;
Львівська - 1;
Київська - 2;
Тернопільська - 1;
Київ - 7, із яких 6 - за цю добу.

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Кількість летальних випадків не змінилася - 3.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджувала понад 790 зразків.

МОЗ підтвердило ще 7 випадків COVID-19, загалом - 47 хворих в Україні 01
МОЗ підтвердило ще 7 випадків COVID-19, загалом - 47 хворих в Україні 02

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