Понад 200 українців вилетіли зі Стамбула, - генконсул Гаман. ФОТО

Про це вчора у твіттері написав генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман, інформуючит Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі рейсом SkyUp зі Стамбула відлітають 217 громадян України. Понад 30 громадян прибули сьогодні транзитом у Стамбул з різних країн. Ми працюємо над якомога швидшим поверненням всіх додому", - йдеться в повідомленні.

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Укрінформ уточнює, що літак вилетів о 00:15 за місцевим часом (23:15 за Києвом).

Зазначимо, що раніше зі Стамбула вилетіли два літаки з 291 українцем на борту - до Києва і Одеси. Ще 38 громадян України вирушили поромом з Карасу в Чорноморськ.

Водночас, в повідомленні пресслужби представництва України в Анталії йдеться про посилення карантинних заходів у Туреччині з 22 березня: "За рішенням Міністерства внутрішніх справ Туреччини з 00:01 22 березня посилюються карантинні заходи, пов'язані з COVID-19. Особам старше 65 років і всім, хто має хронічні захворювання, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ виходити з дому. Особам, яким нема кому допомогти забезпечити щоденні життєві потреби (купити продукти, ліки, психологічна або медична допомога), допомагатимуть соціальні працівники від відповідних губернаторств. Запросити таку допомогу можна за номерами екстрених служб 112, 155 і 156. У службі 112 також, крім турецькомовних операторів будуть задіяні німецько-, англійсько-, румунсько- і російськомовні оператори".

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