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22.03.20 14:19

Через ДТП на трасі Київ-Харків постраждало семеро людей, усі госпіталізовані, - поліція. ФОТОрепортаж

На трасі Київ-Харків сталася ДТП, унаслідок якої постраждали сім осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

ДТП сталася сьогодні, о 5.40 на 76 км траси Київ-Харків. 

За попередніми даними працівники поліції, які несли службу із гарантування безпеки руху, зупинили автомобіль Mercedes-Benz Vito, де не горів один з габаритних вогнів.

Водночас водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, який рухався позаду, скоїв зіткнення з вантажівкою Mercedes-Benz Vito, керманич якої розпочав зупинку руху на вимогу працівників поліції. В момент удару вантажне авто перекинулось і частково пошкодило сходи і навіс стаціонарного посту поліції.

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Через ДТП на трасі Київ-Харків постраждало семеро людей, усі госпіталізовані, - поліція 01

В результаті ДТП постраждало двоє водіїв автівок та 5 пасажирів Mercedes-Benz Sprinter. Усі вони доправлені до лікарні. На місці працювала слідчо-оперативна група Березанського відділення поліції, медики.

Через ДТП на трасі Київ-Харків постраждало семеро людей, усі госпіталізовані, - поліція 02


За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі причини та обставини ДТП, опитують свідків та потерпілих.

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Через ДТП на трасі Київ-Харків постраждало семеро людей, усі госпіталізовані, - поліція 03

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