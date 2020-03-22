Через ДТП на трасі Київ-Харків постраждало семеро людей, усі госпіталізовані, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.
ДТП сталася сьогодні, о 5.40 на 76 км траси Київ-Харків.
За попередніми даними працівники поліції, які несли службу із гарантування безпеки руху, зупинили автомобіль Mercedes-Benz Vito, де не горів один з габаритних вогнів.
Водночас водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, який рухався позаду, скоїв зіткнення з вантажівкою Mercedes-Benz Vito, керманич якої розпочав зупинку руху на вимогу працівників поліції. В момент удару вантажне авто перекинулось і частково пошкодило сходи і навіс стаціонарного посту поліції.
В результаті ДТП постраждало двоє водіїв автівок та 5 пасажирів Mercedes-Benz Sprinter. Усі вони доправлені до лікарні. На місці працювала слідчо-оперативна група Березанського відділення поліції, медики.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі причини та обставини ДТП, опитують свідків та потерпілих.