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23.03.20 09:07

Українські бронеавтомобілі "Варта-Новатор" почали передавати в бойові бригади ЗСУ. ФОТОрепортаж

Український Тиждень опублікував фото нової бронемашини "Варта-Новатор".

Про це повідомляє пресслужба 93-й ОМБр, передає Цензор.НЕТ.

"У бойові бригади Збройних Сил почали передавати бронеавтомобілі "Варта-Новатор". Це розробка компанії "Українська бронетехніка". Машина важить 9 тонн і виготовлена на шасі Ford 550, яке було спеціально посилене. На фото - "Новатор", який отримала 93 бригада Холодний Яр. На нього встановили протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П". Нині у підрозділі протитанкові розрахунки, серед них жіночі, опановують нову бронемашину", - пише видання.

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Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 01
Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 02
Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 03
Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 04
Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 05
Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 06
Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 07
Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 08
Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 09
Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 10
Українські бронеавтомобілі Варта-Новатор почали передавати в бойові бригади ЗСУ 11

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