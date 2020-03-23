Українські бронеавтомобілі "Варта-Новатор" почали передавати в бойові бригади ЗСУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба 93-й ОМБр, передає Цензор.НЕТ.

"У бойові бригади Збройних Сил почали передавати бронеавтомобілі "Варта-Новатор". Це розробка компанії "Українська бронетехніка". Машина важить 9 тонн і виготовлена на шасі Ford 550, яке було спеціально посилене. На фото - "Новатор", який отримала 93 бригада Холодний Яр. На нього встановили протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П". Нині у підрозділі протитанкові розрахунки, серед них жіночі, опановують нову бронемашину", - пише видання.

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