Київ призупинив перевезення пасажирів на період карантину: возять лише за спецперепустками і за визначеними маршрутами. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київпастрансу.

Перевозитимуться медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють у продуктових магазинах і аптеках, співробітники стратегічних підприємств.

Пасажири будуть допускатися в транспорт лише за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи і засобів індивідуального захисту.

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🚌 Автобусні маршрути:

🔴 № 56-Д "Просп. Палладіна – ст.м. "Либідська";

🔴 № 114 "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний";

🔴 № 118 "Ст.м. "Чернігівська" – ст.м. "Політехнічний інститут";

🔴 № 119 "Вул. Касіяна – Контрактова площа";

🔴 № 220 "Вул. Тростянецька – вул. Медова";

🔴 № 500 "Вул. Північна – зал. вокзал "Центральний";

🚎 Тролейбусні маршрути:

🔵 № 7 "Вул. Чорнобильська – ст.м. "Площа Льва Толстого";

🔵 № 16 "Вул. Туполєва – Майдан Незалежності";

🔵 № 30 "Вул. Милославська – вул. Кадетський гай";

🔵 № 91-Н "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний";

🔵 № 92-Н "Просп. Свободи – аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського";

🚃Трамвайні маршрути:

🟡 № 1 "Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна";

🟡 № 12 "Пуща-Водиця – Контрактова площа";

🟡 № 14 "Просп. Відрадний – Контрактова площа";

🟡 № 16 "Ст.м. "Героїв Дніпра – Контрактова площа";

🟡 № 22 "Бульв. Перова – завод ЗБК";

🟡 №28-Д "Просп. Ватутіна – ст.м. "Позняки".

Водночас заступник голови КМДА Поворозник повідомив, що окремі категорії пасажирів зі спецперепустками оплачуватимуть проїзд як зазвичай.

"Задля запобігання будь-яким маніпуляціям повідомляю, що проїзд у громадському транспорті, що перевозитиме тільки окремі категорії пасажирів, здійснюватиметься не безкоштовно. Тобто, пасажири зі спецперепустками, користуючись громадським транспортом за визначеними маршрутами, зможуть придбати квиток, скористатися проїзним, карткою киянина або Kyiv Smart Card", - написав він у Facebook.

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Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на зупинках громадського транспорту небагатолюдно - по 2-3 людини, а в кожній одиниці громадського транспорту перебуває поліцейський.









Фото: Олег Богачук

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня введено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. У межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.