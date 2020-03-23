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23.03.20 11:09

За добу в Україну в'їхало понад 15 тис. осіб: в одного експрес-тест підтвердив Covid-19, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Українські прикордонники оформили за минулу добу понад 22 тисяч осіб, з них на в'їзд - понад 15 тисяч, серед яких 13 тисяч - це українці, які повернулися з-за кордону.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, в одного з прибулих пасажирів діагностували гостре респіраторне захворювання Covid-19, викликане коронавірусомSARS-CoV-2, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом доби прикордонники та працівники санітарно-карантинних підрозділів провели опитування щодо стану здоров’я та виміри температури у більш ніж 15 тисяч осіб. В пункті пропуску "Бориспіль" під час оформлення на приліт пасажирів одного з авіарейсів, громадянин України поскаржився на погане самопочуття. Усі служби діяли відповідно до алгоритму. Чоловіку провели експрес-тест, який показав позитивний результат та підтвердив захворювання на коронавірус. Хворого одразу доставили до інфекційного відділення лікарні", - йдеться в повідомленні.

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Окрім того, в зоні ООС прийняті окремі рішення щодо перетинання лінії розмежування в обох напрямках майже 100 громадянами, а адмінмежу з ТОТУ АР Крим учора перетнули 215 осіб.

За даними відомства, в понеділок, прикордонники очікують два евакуаційні поїзди – з Польщі та Латвії. Оформлення потягу "Перемишль-Київ" будуть здійснювати у Львівській області прикордонники Мостиського загону, а потяг "Рига-Київ" оформлятимуть у м. Києві військовослужбовці окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".

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За добу в Україну вїхало понад 15 тис. осіб: в одного експрес-тест підтвердив Covid-19, - Держприкордонслужба 01
За добу в Україну вїхало понад 15 тис. осіб: в одного експрес-тест підтвердив Covid-19, - Держприкордонслужба 02
За добу в Україну вїхало понад 15 тис. осіб: в одного експрес-тест підтвердив Covid-19, - Держприкордонслужба 03
За добу в Україну вїхало понад 15 тис. осіб: в одного експрес-тест підтвердив Covid-19, - Держприкордонслужба 04
За добу в Україну вїхало понад 15 тис. осіб: в одного експрес-тест підтвердив Covid-19, - Держприкордонслужба 05

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