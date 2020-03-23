СБУ зупинила спробу вивезення до Євросоюзу 40 тисяч медичних халатів. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.
Зазначається, що вартість затриманої партії медичних халатів становить майже 42 тис. євро.
Правоохоронці зупинили вантажний автомобіль, який прямував в одну з країн Євросоюзу, на митному посту "Ягодин" Волинської митниці.
Під час митного огляду вантажівки було виявлено партію медичних халатів з нетканого синтетичного волокна.
Тривають невідкладні слідчі дії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.