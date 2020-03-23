СБУ зупинила спробу вивезення до Євросоюзу 40 тисяч медичних халатів. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Зазначається, що вартість затриманої партії медичних халатів становить майже 42 тис. євро.

Правоохоронці зупинили вантажний автомобіль, який прямував в одну з країн Євросоюзу, на митному посту "Ягодин" Волинської митниці.

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Під час митного огляду вантажівки було виявлено партію медичних халатів з нетканого синтетичного волокна.

Тривають невідкладні слідчі дії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.

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