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23.03.20 11:48

СБУ зупинила спробу вивезення до Євросоюзу 40 тисяч медичних халатів. ФОТО

З України в одну з країн Європейського Союзу намагалися незаконно вивезти майже 40 тисяч медичних халатів. СБУ запобігла спробі на кордоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Зазначається, що вартість затриманої партії медичних халатів становить майже 42 тис. євро.

СБУ зупинила спробу вивезення до Євросоюзу 40 тисяч медичних халатів 01

Правоохоронці зупинили вантажний автомобіль, який прямував в одну з країн Євросоюзу, на митному посту "Ягодин" Волинської митниці.

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СБУ зупинила спробу вивезення до Євросоюзу 40 тисяч медичних халатів 02

Під час митного огляду вантажівки було виявлено партію медичних халатів з нетканого синтетичного волокна.

СБУ зупинила спробу вивезення до Євросоюзу 40 тисяч медичних халатів 03

Тривають невідкладні слідчі дії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.

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