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23.03.20 12:58

Погоджувальна рада ВР відбувається в онлайн-режимі, обговорюють можливе позачергове засідання Ради, - Ірина Геращенко. ФОТО

Погоджувальна рада депутатських фракцій і груп Верховної Ради проходить у понеділок в онлайн-режимі.

Про це повідомила співголова парламентської фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Погоджувальна рада в онлайн-режимі, де керівництво парламенту і фракцій обмінялися думками щодо можливого позачергового засідання ВР. Дата самого засідання ще невідома. Як і порядок денний", - написала Геращенко.

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За її словами, " Європейська Солідарність наполягає, щоб в порядку денному були виключно питання боротьби з короновірусом, захист медицини і медиків врятування української економіки. Ніякого ринку землі, мінських пакетів, законів про ТБ".

"Щодо перспективи введення надзвичайного стану і дистанційного голосування - а є велика вірогідність їх введення - то "Європейська Солідарність" категорично проти, бо бачимо в цьому надзвичайні ризики для країни і демократіі. Вважаємо, що сьогодні Зеленський і уряд мають всі повноваження приймати необхідній рішення : через механізм прийняття окремих законів і РНБО", - додала Геращенко.

Крім того, Геращенко опублікувала фото, як відбувається онлайн-засідання.

Погоджувальна рада ВР відбувається в онлайн-режимі, обговорюють можливе позачергове засідання Ради, - Ірина Геращенко 01
Погоджувальна рада ВР відбувається в онлайн-режимі, обговорюють можливе позачергове засідання Ради, - Ірина Геращенко 02
Погоджувальна рада ВР відбувається в онлайн-режимі, обговорюють можливе позачергове засідання Ради, - Ірина Геращенко 03
Погоджувальна рада ВР відбувається в онлайн-режимі, обговорюють можливе позачергове засідання Ради, - Ірина Геращенко 04

Погоджувальна рада ВР відбувається в онлайн-режимі, обговорюють можливе позачергове засідання Ради, - Ірина Геращенко 05

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