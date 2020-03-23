Погоджувальна рада ВР відбувається в онлайн-режимі, обговорюють можливе позачергове засідання Ради, - Ірина Геращенко. ФОТО

Про це повідомила співголова парламентської фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Погоджувальна рада в онлайн-режимі, де керівництво парламенту і фракцій обмінялися думками щодо можливого позачергового засідання ВР. Дата самого засідання ще невідома. Як і порядок денний", - написала Геращенко.

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За її словами, " Європейська Солідарність наполягає, щоб в порядку денному були виключно питання боротьби з короновірусом, захист медицини і медиків врятування української економіки. Ніякого ринку землі, мінських пакетів, законів про ТБ".

"Щодо перспективи введення надзвичайного стану і дистанційного голосування - а є велика вірогідність їх введення - то "Європейська Солідарність" категорично проти, бо бачимо в цьому надзвичайні ризики для країни і демократіі. Вважаємо, що сьогодні Зеленський і уряд мають всі повноваження приймати необхідній рішення : через механізм прийняття окремих законів і РНБО", - додала Геращенко.

Крім того, Геращенко опублікувала фото, як відбувається онлайн-засідання.













