Через Україну пропустили понад 240 іноземців, що їхали в Молдову, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

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Зазначається, що серед них більшість були громадянами Молдови, інші - Румунії. Також, крім дорослих, додому поверталися і діти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9,5 тис. українців повернулися на Батьківщину протягом понеділка, - Держприкордонслужба

На українсько-польському кордоні прикордонники та представники Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держспоживслужби виміряли температуру громадян та провели опитування щодо самопочуття. Після комплексу перевірочних заходів транспортні засоби з іноземцями у супроводі двох екіпажів Національної поліції України попрямували до українсько-молдовського кордону.

Своєю чергою 23 громадянина змогли учора повернутися в Україну з Республіки Молдова. З них 21 громадянин України та двоє громадян Молдови з посвідками на постійне проживання в Україні. Вони прибули в Молдову до початку введення заходів пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та не мали можливості самостійно повернутися назад.







