На Кіровоградщині затримано місцевого жителя, який торгував саморобними вибуховими пристроями, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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За даними слідства, мешканець Олександрії підпільно робив саморобні вибухові пристрої для продажу. Майстерню з виготовлення засобів ураження він облаштував в орендованому гаражі. Бойові елементи для вибухівки фігурант незаконно вивозив з району проведення операції Об'єднаних сил. Готові засоби ураження він намагався реалізувати на території регіону через особисті зв'язки.

Правоохоронці затримали зловмисника на одній з міських вулиць після збуту 13 саморобних вибухових пристроїв загальною вагою понад кілограм вибухової речовини. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ вилучили ще 5 вибухівок.

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Після проведення спеціальної експертизи виявлених засобів ураження затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (носіння зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.