Поліція виявила підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє поліція в Київській області, передає Цензор.НЕТ.
"Незаконну діяльність зловмисники організували у закинутому сільському будинку культури у селі Козаровичі. Із приміщення слідчі вилучили розфасовану у пластикові ємності "готову" продукцію, бочки із рідиною, схожою на спирт, блокноти із записами пропорцій для виготовлення "антисептику", етикетки, підготовлену для розливу тару", - йдеться в повідомленні.
Виявили підпільний цех поліцейські групи реагування Вишгородського району.
Правоохоронці, оглянувши приміщення колишнього будинку культури, помітили в одній із кімнат лабораторію. На місце події прибула слідчо-оперативна група.
Під час проведення невідкладного обшуку поліцейські виявили пластикові цистерни з різними рідинами, обладнання для виготовлення дезінфікуючого засобу, різні ємкості та етикетки на розфасовану "готову" продукцію.
На момент виявлення підпільного цеху там перебувало двоє осіб. Їх доставили до відділу поліції.