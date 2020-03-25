Військовослужбовці доставили медзасоби в амбулаторію Тошківки поблизу лінії зіткнення. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба командування Об'єднаних сил ЗСУ із посиланням на інформацію в.о. командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці Збройних Сил України доставили до медичного закладу одноразові медичні інструменти, медичний одяг, набори для проведення хірургічних втручань, набори для передопераційної підготовки та промивки ран, а також набори для лікування опіків. На даний час ця амбулаторія надає медичну допомогу майже 5000 українцям, які проживають поблизу лінії зіткнення, серед яких п'ятсот – це діти", - повідомив Наєв.

Крім того, медичний вантаж отримав Нижнянський обласний психоневрологічний диспансер, якій розташований у Попаснянському районі Луганської області. Вони отримали допоміжні пристрої для ванн, спеціалізовані медичні меблі, ходуни, інвалідні візки та засоби гігієни для важкохворих. У згаданому диспансері поки на постійному лікуванні перебувають 155 тяжкохворих людей, 28 з яких ніколи не встають з ліжка.

Зазначається, що надання допомоги стало можливим завдяки Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, Асоціації "Медична і благодійна допомога Франція-Україна", благодійного фонду "БУ Проект Варнави" і "Міжнародної Асоціації Підтримки України".

Зазначається, що тільки протягом минулого року в цивільні медичні установи, які розташовані неподалік лінії зіткнення, українськими військовими доставлено понад 50 тонн гуманітарних вантажів медичного призначення на загальну суму понад 9 млн гривень.

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