Звільнення понад 500 найодіозніших співробітників і онлайн-система скарг, - Нефьодов відзвітував про перші 100 днів роботи "Нової митниці". ІНФОГРАФІКА

Про це в Facebook повідомив глава Служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

Він упевнений, що "далі все має піти швидше".

Нефьодов також відзвітував про досягнення. Зокрема, запрацювали 7 сканерів на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Раві-Руській, Шегинях, Ужгороді, Чопі та Порубному.

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Також понад 500 найбільш одіозних співробітників митниці не потрапили до нової Держмитслужби — їх звільнили. Натомість відбулися перші відкриті конкурси на заміщення вакантних посад в Новій митниці. 283 кандидати взяли участь у 37 конкурсах: в середньому — 8 претендентів на одне місце.

Ще одне досягнення - розроблений онлайн-калькулятор розрахунку вартості розмитнення авто. Цей сервіс також підтягує дані за мінімальною, середньою і максимальною вартістю зазначеного авто за 2018-2019 роки.

Крім того, з'явилася онлайн-система скарг. " Вона дозволяє мінімізувати кількість необґрунтованих відповідей,та перекидань звернень між іншими органами державної влади. Консультанти надають відповідь протягом 5 днів. На сьогодні до системи надійшло 2038 звернень, 95% з них — опрацьовані", - відзвітував Нефьодов.

Він також повідомив, що митниця відкриває дані - з'явився інтерактивний модуль аналітики, який поки працює в тестовому режимі (розділ, присвячений скаргам, вже у вільному доступі). Незабаром ресурс дозволить знайти інформацію про товарообіг з іншими країнами.

Запущена спільно з правоохоронцями система онлайн-орієнтувань дозволяє, за словами Нефьодова, наприклад СБУ направити доручення провести митний огляд товарів в електронній формі.

"Провели перший відкритий електронний аукціон через Prozorro.Продажі. Відтепер Митниця має можливість прозоро продавати товари, які власник не забрав до закінчення строків зберігання, та які досі знаходяться на складах митниць; які були виявлені під час митного контролю у зонах митного контролю, і власник яких невідомий; від яких відмовились на користь держави; які швидко псуються та мають обмежений термін зберігання", - продовжує глава Служби.

Він нагадав, що всі митниці об'єднуються в єдину юридичну особу. Об'єднання дасть можливість швидше звільняти та простіше наймати працівників; після переатестації перевести їх на контракти, при цьому підвищивши зарплатню; централізувати закупівлі товарів та послуг.

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Також ДМСУ відновила співпрацю з донорами. "Раніше, через тотальну корупцію, поміж донорських організацій було негласне правило — з митницею справ не мати. Натепер, завдяки їхній підтримці, ми впроваджуємо нові інфраструктурні проекти (зокрема, +12 пунктів пропуску відремонтуємо до кінця року), якісні кадрові та функціональні зміни", - повідомив Нефьодов.