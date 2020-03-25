Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини. ФОТО

Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбуке колишній депутат Київради Олексій Давиденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це аналоги МакДрайв від Макдональдс, тільки при під'їзді до них замість замовлення бургера ти робиш швидкий тест на коронавірус. Не виходячи з машини", - написав він.

За його словами, пункти Corona Drive In - це контейнери з вікнами, в яких медпрацівники у захисних костюмах беруть мазок на коронавірус.

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"Тести діляться на безкоштовні і платні. Якщо ти приїхав за направленням лікаря і у тебе симптоми по протоколу, то тест для тебе безкоштовний і покривається страховкою. А якщо ти хочеш пройти його за власним бажанням, то треба заплатити", - написав Давиденко.











