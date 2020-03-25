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25.03.20 22:59

Медик військової частини Нацгвардії в Харкові систематично отримував хабарі від строковиків за довідки про непридатність, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила і затримала на одержанні хабаря керівника медичного підрозділу однієї з військових частин Національної гвардії України.

За інформацією спецслужби, майор медичної служби організував механізм вимагання грошей від військовослужбовців, які проходять строкову службу в Нацгвардії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ. Оперативники СБ України, зокрема задокументували, що зловмисник вимагав зі строковика $1,5 тисячі за підготовку та погодження висновку військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я.

Правоохоронці затримали посадовця в обласному центрі поблизу місця роботи під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, і обрання йому запобіжного заходу.

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Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших військовослужбовців, можливо причетних до протиправної діяльності.

Медик військової частини Нацгвардії в Харкові систематично отримував хабарі від строковиків за довідки про непридатність, - СБУ 01
Медик військової частини Нацгвардії в Харкові систематично отримував хабарі від строковиків за довідки про непридатність, - СБУ 02
Медик військової частини Нацгвардії в Харкові систематично отримував хабарі від строковиків за довідки про непридатність, - СБУ 03
Медик військової частини Нацгвардії в Харкові систематично отримував хабарі від строковиків за довідки про непридатність, - СБУ 04

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