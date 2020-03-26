В інфекційних лікарнях Київської області критично бракує апаратів ШВЛ, - Сюмар. ФОТО

Про це на своїй сторінці у Facebook написала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

Сюмар розповіла про реальну ситуацію з протидії COVID-19 на прикладі Київської області.

Так, в області 13 інфекційних лікарень. За її словами, тести поки завезли в три лікарні - Бровари, Білу Церкву і Бориспіль. Обіцяють в інші лікарні найближчим часом.

Також вона додала, що маски і засоби захисту поки завозять волонтери.

"Найбільший попит на захисні костюми для лікарів. Оскільки запаси Держрезерву масово вивезли у січні-лютому за кордон, тепер всі чекаю, коли прийдуть звідти, закуплені волонтерами значно дорожче... Без захисту медики просто захворіють і лікувати буде нікому. Тому це - пріоритет" , - написала вона.

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Крім того Сюмар зазначила, що апаратів штучної вентиляції легень критично не вистачає: "Навіть за наявності коштів на них шалені черги. "Європейська Солідарність" зібрала інформацію, у лікарнях є 10 апаратів ШВЛ, які потребують ремонту, цим вже займається Фонд Порошенка".

"Балони і кисень поки що є. Але необхідно передбачати можливість постійного виробництва кисню", - повідомила вона.

Сюмар також зазначила, що місцева влада спрацювала на Київщині максимально адекватно - Київоблрада ще тиждень тому перерозподілила бюджет і саме на ці 13 інфекційних лікарень виділила 76 млн грн гривень (при тому що уряд поки що на закупки по всій країні виділив не набагато більше – 100 млн грн).

"Це дасть можливість по швидкій процедурі (ВР дала можливість робити закупки максимально оперативно) закупити необхідне обладнання, засоби захисту, ліжка, зробити швидкі ремонти. Проблема поки що якраз у дефіциті товарів, які потрібні лікарям і лікарням...", - написала вона.

За її словами, в області також запустили Волонтерський штаб. Окрім допомоги лікарям там збирають дані по самотнім пенсіонерам і налагоджують систему поставки їм продуктів.

"Самоорганізація та Солідарність завжди була нашою сильною стороною. Тому все буде добре! Всім - здоров’я", - резюмувала вона.

Фото Георгій Цагареішвілі передає маски та інше обладнання в лікарні Київської області.