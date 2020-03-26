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26.03.20 09:52

Відновлення класних чинів прокурорів поверне престиж прокуратурі, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

25 березня в Офісі Генерального прокурора відбулася робоча зустріч Генерального прокурора Ірини Венедіктової з групою народних депутатів України, під час якої обговорили проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо підвищення ефективності діяльності органів прокуратури".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Генеральний прокурор підтримала пропозицію народних депутатів щодо відновлення класних чинів прокурорів.

"Нам потрібно подбати про честь прокурорського мундира. Такий крок поверне престиж органам прокуратури і стимулює працівників ще ефективніше виконувати свої професійні обов’язки. Класний чин символізує досвід, кваліфікацію та професійний шлях, який працівник пройшов в органах прокуратури", - підкреслила Венедіктова.

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Також учасники зустрічі обговорили порядок присвоєння та позбавлення класного чину прокурора. За ініціативою законодавців, класні чини присвоюватимуться працівникам прокуратури відповідно до займаної посади і стажу роботи.

Відновлення класних чинів прокурорів поверне престиж прокуратурі, - Венедіктова 01
Відновлення класних чинів прокурорів поверне престиж прокуратурі, - Венедіктова 02
Відновлення класних чинів прокурорів поверне престиж прокуратурі, - Венедіктова 03

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