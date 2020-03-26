COVID-19: кількість заражених у Нью-Йорку пішла на спад після екстрених заходів. ФОТОрепортаж

Про це пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вранці 25 березня, за даними Департаменту охорони здоров'я Нью-Йорка, в місті зафіксовано 16 788 випадків COVID-19. За вівторок кількість хворих на коронавірус збільшилася на 1191 особу, що вдвічі менше порівняно з показниками понеділка, коли було діагностовано 2482 нові випадки COVID-19. Таким чином, показник виявлення нових хворих на коронавірус у місті повернувся до позначки 19 березня, коли хвороба почала дуже швидко поширюватися в Нью-Йорку.

Це змусило владу штату і міста 22 березня обмежити пересування для жителів. Серед вжитих заходів - закриті школи, заборона будь-яких зборів і масове тестування.

Білий Дім закликав усіх, хто нещодавно відвідував Нью-Йорк, або виїхав з міста, самоізолюватися на 14 днів. "Цій категорії громадян важливо моніторити температуру і контролювати симптоми. Ми просимо всіх подорожуючих, хто був у Нью-Йорку і околицях, а зараз перебуває в іншій частині країни, не виходити з дому", - закликав віцепрезидент Майкл Пенс.

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