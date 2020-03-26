Невідомі облили фарбою машину ужгородського депутата Щадея і поклали зверху вінок. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН розповів сам депутат.

За його словами, сьогодні близько 8:30 йому зателефонували працівники поліції і повідомили про те, що його автомобіль облили фарбою та поклали на дах похоронний вінок. Щадей розповів, що у поліцію про факт пошкодження автомобіля зателефонував хтось із мешканців будинку. О котрій годині сталася подія, наразі невідомо, але цей факт встановлюють правоохоронці.

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Щадей не знає, хто міг скоїти такий вчинок. "Конфліктів було багато, одразу важко сказати. Намагаюся вести активну депутатську діяльність, відстоюю інтереси громади, тому не відкидаю, що комусь це заважало", - пояснив депутат.



