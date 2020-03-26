Зеленський присвоїв звання Герой України сержанту Нацгвардії Сергію Михальчуку (посмертно). ФОТО

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Зеленський присвоїв звання Герой України сержанту Нацгвардії Сергію Михальчуку (посмертно). ФОТО

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" сержанту Національної гвардії Сергію Михальчуку (посмертно).

Про це йдеться в указі №111/2020 від 25 березня, передає Цензор.НЕТ.

Звання Герой України Михальчуку присвоєно за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 14 грудня на Донбасі, прикривши побратима від розриву російської міни, загинув воїн Нацгвардії Сергій Михальчук. ФОТО

21-річний нацгвардієць Сергій Михальчук загинув 14 грудня 2019 року на Донбасі внаслідок артобстрілу окупантами позицій Об'єднаних сил. Під час вибуху сержант Михальчук прийняв на себе основну масу уламків, прикривши своїм тілом побратима.

Зеленський присвоїв звання Герой України сержанту Нацгвардії Сергію Михальчуку (посмертно) 01

Операція Об'єднаних сил
Герой України Зеленський нагорода Національна гвардія операція Об'єднаних сил
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Топ коментарі
+16 Нина Лабунская
Лицемір! Перестань переслідувати добровольців і звільни Рифа та Юлію Кузьменко!
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26.03.2020 11:40
+14 Йцу Кенг 07b0c614
совести еще хватает подходить к военным....
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26.03.2020 11:40
+6 Ksenia VB
Для самопіару.
Він чествує лише мертвих героїв.
А живих переслідує.
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26.03.2020 12:14
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