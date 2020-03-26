Зеленський присвоїв звання Герой України сержанту Нацгвардії Сергію Михальчуку (посмертно). ФОТО

Про це йдеться в указі №111/2020 від 25 березня, передає Цензор.НЕТ.
Звання Герой України Михальчуку присвоєно за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
21-річний нацгвардієць Сергій Михальчук загинув 14 грудня 2019 року на Донбасі внаслідок артобстрілу окупантами позицій Об'єднаних сил. Під час вибуху сержант Михальчук прийняв на себе основну масу уламків, прикривши своїм тілом побратима.
Він чествує лише мертвих героїв.
А живих переслідує.