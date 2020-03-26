Контррозвідка СБУ викрила завербованого ФСБ Росії ексспівробітника МВС України. ФОТОрепортаж

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Контррозвідка СБУ викрила завербованого ФСБ Росії ексспівробітника МВС України. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та припинила в Дніпрі підривну діяльність агента російських спецслужб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, мешканець обласного центру, колишній працівник МВС, ініціативно встановив контакт з представниками ФСБ РФ під час перебування в Росії.

"За завданням кураторів фігурант мав збирати відомості про кількісний склад, місця дислокації та озброєння українських військових підрозділів на території Дніпропетровської області. Представників ФСБ також цікавила інформація про військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів регіону, які брали участь в операції Об’єднаних сил. Зібрані дані агент мав передавати російським кураторам через відпрацьовані канали зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідка СБУ викрила завербованого ФСБ Росії ексспівробітника МВС України 01

Під час обшуків у помешканні зловмисника співробітники СБУ виявили докази протиправної діяльності.

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Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Контррозвідка СБУ викрила завербованого ФСБ Росії ексспівробітника МВС України 02
Фото: сайт СБУ

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Заходи із викриття агента іноземних спецслужб проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області.

Силовики
Дніпропетровськ контррозвідка Правоохоронні органи СБУ ФСБ державна зрада вербування
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Топ коментарі
+25 Ihor V
а когда там агента кацапских спецслужб - зеленского - задежит СБУ? а ермака?
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26.03.2020 12:48
+11 Sergey Odeskiy
Мусара первые сепары и предатели ! На колл посадить публично эту тварь надо !
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26.03.2020 12:49
+9 Игорь Хирскл
Даю новую наводку - медведчук,рабинович,шуфрич .............
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26.03.2020 13:07
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