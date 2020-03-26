Побитий на Майдані Микола Пасічник помер у віці 78 років, не дочекавшись рішення суду щодо "беркутівців". ФОТО

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Сьогодні після тривалої хвороби помер один з потерпілих у справах Майдану, 78-річний житель міста Ладижин Микола Пасічник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці його земляк Юрій Нагорний.

"Народна Самооборона м. Ладижин" з сумом повідомляє, що після важкої тривалої хвороби пішов з життя палкий патріот України, майданівець Микола Данилович Пасічник", - говориться в пості Нагорного.

"Слідство у справі Миколи Даниловича було завершено, і всі матеріали передані до Оболонського суду Києва. Два роки там затягували початок розгляду справи, мабуть чекаючи, що потерпілий не доживе до завершення процесу. На жаль, такий цинізм і відвертий саботаж дав потрібний суддям "результат", - розповіли в фейсбук-групі "Майдан 18-20 лютого. Як усе було".

Микола Пасічник помер у віці 78 років після тяжкої хвороби...





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Як повідомляє УНІАН, Пасічника затримали 22 січня 2014 року на вул. Грушевського у Києві. 72-річного чоловіка звинуватили у нібито побитті "беркутівців".

Суддя Оболонського райсуду Юлію Швачач за клопотанням слідчого Віталія Матюші і прокурорів Ілони Клюге та Андрія Савчука обрала пенсіонеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після Революції гідності Швачач звільнили за порушення присяги суддя саме через її рішення щодо арешту Пасічника.



Наразі обвинувачення у незаконному притягнення Пасічника до кримінальної відповідальності висунуто колишній заступниці прокурора Оболонського району Києва Клюге та слідчому Оболонського управління поліції Матюші. У лютому минулого року помер третій підозрюваний - прокурор Андрій Савчук.



