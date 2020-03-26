11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування. ФОТОрепортаж

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26 березня з Дніпра в Одесу авіацією було здійснено планову медичну евакуацію поранених у зоні ООС і хворих українських воїнів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генштабу ЗСУ.

11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування 01

У Дніпрі військові лікарі стабілізували стан і підготували поранених до наступного етапу лікування.

Військовим літаком Ан-26 11 поранених і 3 хворих військовослужбовців було доставлено у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону в Одесі.

11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування 02

11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування 03

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11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування 04
11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування 05

Бійців розміщено у відділеннях центру, вони проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування.

11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування 06

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11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування 07
11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування 08
11 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування 0911 поранених і 3 хворих військовослужбовців ЗСУ доставлено літаком з Дніпра в Одесу для подальшого лікування 10

За словами військових медиків стан здоров'я прибулих пацієнтів визначається як стабільний. В даний час вони забезпечені всім необхідним для лікування і реабілітації.

Операція Об'єднаних сил
армія Одеса поранення евакуація
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Топ коментарі
+18 Van-Basten Van-Basten
Скорішого одужання Вам, хлопці !
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26.03.2020 22:59
+14 ingrid
Одужання хлопцям........
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26.03.2020 22:59
+7 Чайка Київ
Одужуйте, хлопчики. Бережи вас Господь, рідненькі
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26.03.2020 23:24
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