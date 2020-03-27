"Тіло батька винесли з лікарні в мішку і закрили двері", - доньки померлого від коронавірусу розповіли, як ховали батька. ВІДЕО+ФОТО

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Доньки померлого від коронавірусу 68-річного жителя Тернопільщини розповіли, як залишилися сам на сам з необхідністю поховати батька. Ні покласти тіло в труну, ні поставити труну в бус, ні викопати могилу охочих не було.

Про те, з чим їм довелося зіткнутися після смерті батька, сестри Ольга Тутова і Ганна Поліщук розповіли виданням "Овід" і "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

68-річний Павло, житель с. Ковалівка Монастириського району, помер 25 березня в Тернопільській лікарні.

"Помер тато зранку. Подзвонили з лікарні моїй сестрі, сказали, щоб приїхала своїм транспортом, із домовиною і забрала тіло. З чоловіком на своєму бусі сестра поїхала по тата", - розповіла Анна Поліщук.

"Нам видали батька в чорному пакеті. Тато був важкий, підняти неможливо було самому. І ось цей пакет просто тягнувся по землі. Сам чоловік мій це робив руками і тягнув. Пакет чорний обірвався в руках. Це було щось страшне. Ніхто не вийшов навіть у труну поставити", - каже Ольга Тутова.

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Коли пакет з тілом вдалося покласти в труну, її треба було занести в автомобіль.

"Вона була дужа важка. Ми просили допомоги — ніхто не реагував. Ми ту труну тягнемо, дошки розсипаються, бо це був асфальт. До нас вийшли на поміч лише після того як ми подзвонили до головного лікаря інфекційної лікарні. Вийшов чоловік повністю одягнутий у захисний костюм, і почав дорікати нам, що не ми (родичі) маємо цим займатися, а санепідемслужба", – додає Ольга.

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Працівник лікарні все ж допоміг занести труну в мікроавтобус, і тіло померлого відвезли в його рідне село.

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"Люди в селі бояться, відмовилися викопати могилу. Мер Монастириська знайшов людину, яка викопала могилу. Опускали тіло мер, його заступник, голова сільської ради і мій зять. Сестра світила телефоном, а вони закопували яму, бо був вечір", - розповіла Ганна Поліщук.

Ні в Ольги, ні в її чоловіка, які забирали тіло померлого, не було захисного одягу. Мікроавтобус, у якому везли труну, вони потім продезінфікували, як могли, самостійно.

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