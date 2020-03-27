Маски і рукавички є, окуляри ще під питанням, - "слуга народу" Булах про захист депутатів на позачерговому засіданні. ФОТО

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Депутатка від "Слуги народу", член комітету з питань здоров'я нації Лада Булах розповіла, якими засобами захисту нардепи будуть забезпечені під час позачергового засідання Верховної Ради.

Про це вона розповіла "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Булах, питання про захисні маски і рукавички вже вирішене, а от про можливість використання захисних окулярів ще ні.

"Профілактику нам обіцяють. Апарат Верховної Ради має всіх депутатів забезпечити", - сказала Булах.

На підтвердження своїх слів вона надала редакції відповідне фото.

Маски і рукавички є, окуляри ще під питанням, - слуга народу Булах про захист депутатів на позачерговому засіданні 01

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Раніше про застосування подібних засобів безпеки під час позачергового засідання Верховної Ради заявили відразу кілька депутатів "Слуги народу", але деталей не надали.

Позачергове засідання Верховної Ради, яке планували провести в четвер 26 березня, має відбутися найближчими вихідними.

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Коронавірус і карантин
ВР карантин маска позачергове засідання COVID-19 Булах коронавірус
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+21 Топ Ган
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27.03.2020 01:39
+13 Small Jerboa
С трудом, со всей страны, собрали 400 комплектов защиты для "слуг"?
и...
ШАПОЧКИ ИЗ ФОЛЬГИ ЗАБЫЛИ!!!!
Маски и перчатки есть, очки еще под вопросом, - "слуга народа" Булах о защите депутатов на внеочередном заседании - Цензор.НЕТ 3846
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27.03.2020 01:33
+13 Глеб123
Маски и перчатки есть, очки еще под вопросом, - "слуга народа" Булах о защите депутатов на внеочередном заседании - Цензор.НЕТ 2098
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27.03.2020 07:22
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