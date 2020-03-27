З Нью-Йорка вилетів спецрейс із 354 українцями на борту, - посольство. ФОТОрепортаж

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Спецрейс із 354 українцями на борту, які не могли дістатися додому після закриття кордонів через пандемію коронавірусу, вилетів із Нью-Йорка (Сполучені Штати Америки)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба українського посольства в США у Facebook.

"354 пасажири на борту. Перший спеціальний комерційний рейс МАУ вилетів з Нью-Йорка до Києва, щоб доправити наших громадян на Батьківщину", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що українські дипломати та консули у США працювали 24/7, щоб координувати повернення громадян до України, які через загрозу коронавірусу та, як наслідок - закриття авіасполучення, застрягли на території США.

"Ми дякуємо Міжнародним авіалініям України за спільну роботу та можливість здійснити такий спеціальний рейс через Атлантику. Ми також вдячні за розуміння і витримку безпосередньо пасажирам, які оперативно реагували на ситуацію, купували квитки, добирались з різних куточків США до Нью-Йорка.

Раді, що цим літаком також вдалося відправити 39 дітей, які навчались у США за програмою FLEX, а також 2 українських ветеранів, які через втрату зору проходили реабілітацію у США.

Окрема подяка нашим партнерам, зокрема Державному департаменту США, Посольству США в Україні, Міжнародній організації цивільної авіації, місцевій владі американських штатів за підтримку", - йдеться в повідомленні.

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Водночас, у відомстві зазначили, що МАУ потурбувались, щоб всі пасажири спецлітака були забезпечені декількома масками, які можна міняти під час довготривалого перельоту.

Крім того, Посольство України у Вашингтоні, Генконсульство України у Нью-Йорку та Постпредство України при ООН в свою чергу передали на літак партію масок KN90, які екіпаж роздасть пасажирам перед посадкою у Борисполі, щоб громадяни мали можливість захистити себе та оточуючих під час переїзду до місць свого проживання в Україні.

Зазначимо, що в коментарі "Укрінформу" посол України у США Володимир Єльченко розповів, що перевірка пасажирів на симптоми коронавірусу в аеропорту Нью-Йорка не проводилася. Вона буде здійснюватися вже під час посадки в аеропорту "Бориспіль".

"Це все буде робитися українською владою на місці", - наголосив Єльченко.

Посол також зазначив, що всі пасажири після прибуття в Україну мають пройти 14-денний карантин самостійно. Якщо у когось виявлять високу температуру або інші ускладнення, медики на місці ухвалюватимуть рішення про можливу госпіталізацію таких осіб.







Фото: посольство/Facebook