COVID-19: у світі захворіли 532 тис. осіб, померли - 24 тис., одужали - 122 тис. ІНФОГРАФІКА

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Від коронавірусної хвороби померли 24 075 осіб, одужали - 122 672. Загалом зареєстровано 532 692 випадки зараження COVID-19.

Про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, передає Цензор.НЕТ.

За добу в Італії від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 712 осіб. В Іспанії за цей час зареєстрували 718 летальних випадків. Сполучені Штати за цей період підтвердили 268 смертей від коронавірусу, Франція - 365, Іран - 157, Нідерланди - 78, Німеччина - 61, Велика Британія - 115.

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З моменту поширення коронавірусної хвороби в Італії від неї померли 8215 осіб, в Іспанії - 4365, Китаї - 3287, Ірані - 2234, Франції – 1696 і 1295 - у США.

Крім Китаю, лідером за кількістю осіб, які одужали, є Іран – 10 457 осіб. За ним слідує Італія (10361), Іспанія (7015), Німеччина (5673) і Франція (4948).

У США за весь час нарахували 85 991 випадків зараження. Побороли хворобу поки лише 753 особи. Водночас у Китаї вже зафіксовано 81 782 випадки захворювання, в Італії 80 589.







