Рятувальники ліквідовують пожежу в багатоповерховому житловому будинку в Одесі, площа займання - 400 кв.м, - ДСНС. ФОТО

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В Одесі рятувальники ліквідовують пожежу на 6-му поверсі 6-поверхового житлового будинку, площа займання - 400 кв.м.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"27 березня о 2:57 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у шестиповерховому житловому будинку. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили загорання у квартирі на 6-му поверсі 6-поверхового житлового будинку. О 3:42 у зв'язку з загрозою розповсюдження пожежі номер виклику підвищено до "Пожежа РАНГ №2". Під час гасіння пожежі самостійно залишили будинок 50 людей", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що о 7:00 пожежа локалізована, наразі тривають роботи з ліквідації пожежі. Орієнтовна площа пожежі - 400 м2.

Від ДСНС залучено 13 одиниць пожежної техніки та 50 рятувальників особового складу.

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Фото: ДСНС