На хабарі в $25 тис. попався прокурор Одеської прокуратури, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

3566 39

Працівника прокуратури затримали оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції, слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічний розслідувань Нацполіції, був задокументований факт вимагання працівником однієї з Одеських місцевих прокуратур неправомірної вигоди в розмірі 25 тисяч доларів США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медик військової частини Нацгвардії в Харкові систематично отримував хабарі від строковиків за довідки про непридатність, - СБУ. ФОТОрепортаж

Таку суму вимагав за перекваліфікацію кримінального провадження, в якому він є процесуальним керівником. Зміна частини статті давала змогу підозрюваному у скоєнні злочину отримати більш м’яке покарання.

З метою приховування корупційної діяльності правоохоронець залучив посередника.

Посередник і прокурор були затримані в четвер, 26 березня, а 25 тисяч доларів США, отриманих як хабар, вилучені.

Щодо обох затриманих вирішується питання про повідомлення ним про підозру і про обрання запобіжного заходу.

На хабарі в $25 тис. попався прокурор Одеської прокуратури, - Нацполіція 01
На хабарі в $25 тис. попався прокурор Одеської прокуратури, - Нацполіція 02
На хабарі в $25 тис. попався прокурор Одеської прокуратури, - Нацполіція 03

Хабарники
хабар Одеса Нацполіція прокурор
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9 экзорцист
Я ЗА ПОВЕРНЕННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ ЗА КОРУПЦІЮ.
показати весь коментар
27.03.2020 11:57
+7 makkeyn 1d5c8ba8
а почему не овзучили имя и фамилию??
показати весь коментар
27.03.2020 11:54
+7 Василий Филон
Низзя -- это же новые лица технократы На взятке в $25 тыс. попался прокурор Одесской прокуратуры, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4097
показати весь коментар
27.03.2020 11:55
Дивитись коментарі