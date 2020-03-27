На хабарі в $25 тис. попався прокурор Одеської прокуратури, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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Працівника прокуратури затримали оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції, слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічний розслідувань Нацполіції, був задокументований факт вимагання працівником однієї з Одеських місцевих прокуратур неправомірної вигоди в розмірі 25 тисяч доларів США.

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Таку суму вимагав за перекваліфікацію кримінального провадження, в якому він є процесуальним керівником. Зміна частини статті давала змогу підозрюваному у скоєнні злочину отримати більш м’яке покарання.

З метою приховування корупційної діяльності правоохоронець залучив посередника.

Посередник і прокурор були затримані в четвер, 26 березня, а 25 тисяч доларів США, отриманих як хабар, вилучені.

Щодо обох затриманих вирішується питання про повідомлення ним про підозру і про обрання запобіжного заходу.





